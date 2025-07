ASSE ‍: Lucas Stassin assomme Saint-Etienne

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

Avec la relégation en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne a bien du mal à convaincre ses meilleurs joueurs de rester malgré les ambitions affichées de remonter immédiatement dans l'élite. Lucas Stassin ne déroge d'ailleurs pas à la règle et a fait connaitre sa volonté de partir.

Après une saison complètement ratée, l'AS Saint-Etienne a fait l'ascenseur et est retombée en Ligue 2. Malgré tout, la direction stéphanoise ne voit pas du tout ça comme une fatalité, mais plutôt comme un moyen de repartir sur de meilleures bases. L'objectif est clair et assumé : remonter en Ligue 1 dès la saison prochaine. Et pour cela, les Verts vont avoir besoin d'un effectif de grande qualité. La direction canadienne a déjà dépensé plus de 11 millions d'euros au total, dont 6 rien que pour la pépite Chico Lamba. Dans l'idéal, elle aimerait d'ailleurs conserver Lucas Stassin, véritable attraction de la saison dernière. Mais lui a des plans bien différents.

Lucas Stassin veut quitter les Verts !

🚨🟢Lucas Stassin veut quitter Saint-Étienne! Malgré son attachement aux Verts, le buteur ne veut pas jouer en #Ligue2 en vue de la CDM26. Intéressé par son profil, des clubs allemands et français attendent de vendre avant de pouvoir se positionner sur le Belge. Plus d'infos 🔜… pic.twitter.com/5MgAEdPgF4 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 9, 2025

Très attaché à l'AS Saint-Etienne, club qui lui a fait confiance en faisant de lui la recrue la plus chère de son histoire, Lucas Stassin a toutefois des ambitions opposées. Selon les informations de Sacha Tavolieri, l'international Espoirs belge veut quitter le Forez. Avec la Coupe du monde 2026 qui approche à grands pas, ce dernier ne veut pas jouer en Ligue 2 lors de la prochaine saison et aspire à beaucoup mieux. Le journaliste indique par ailleurs que plusieurs écuries allemandes et françaises scrutent avec attention sa situation.

Toutefois, face aux exigences importantes de la direction de l'AS Saint-Etienne, ces dernières attendent de vendre de leur côté avant de passer à l'action. Quoi qu'il en soit, les Verts feraient mieux d'éviter de le forcer à rester. Un excellent joueur malheureux ne servira pas à grand chose.