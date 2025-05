ASSE ‍: Loïc Perrin viré et déjà remplacé ‍?

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

Officiellement reléguée en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne veut remodeler son organigramme afin de donner toutes les chances au club de retrouver rapidement l'élite. En ce sens, un nouveau directeur sportif pourrait débarquer.

La première saison de Kilmer Group à la tête de l'AS Saint-Etienne restera dans les annales comme étant un échec cuisant. Arrivés l'été dernier à la place du tandem Caïazzo-Romeyer, les investisseurs canadiens n'ont pas réussi à maintenir les Verts dans l'élite pour leur retour après deux saisons en Ligue 2. Forcément, pour tenter de remonter rapidement en première division, Ivan Gazidis et ses hommes vont devoir s'activer pour chambouler un certain nombre de choses qui n'ont pas fonctionné au sein du club. À commencer par le recrutement, lequel aurait pu contribuer à maintenir l'ASSE en Ligue 1 s'il avait été mieux abordé l'hiver dernier. Pour cela, l'organigramme pourrait être modifié avec l'arrivée d'un nouveau directeur sportif.

L'ASSE veut remonter rapidement en L1

Les performances de Loïc Perrin à la tête de la direction sportive ne plaident pas en sa faveur. Pour changer tout ça, les dirigeants stéphanois veulent le remplacer par Antoine Sibierski, selon les informations de FootMercato. L'actuel directeur sportif de Troyes a réussi un travail important dans l'Aube, permettant au club, par ses choix forts, de terminer à la 10e place de Ligue 2. Le tout, alors que l'ESTAC avait été repêché à la dernière minute l'été dernier.

Passé par la direction du RC Lens (2012-2013), Antoine Sibierski plaît énormément aux dirigeants de l'AS Saint-Etienne. Ces derniers veulent faire de lui leur nouvel homme fort de leur projet. Bilingue français-anglais, il n'aurait aucun mal à s'adapter aux exigences stéphanoises. En débarquant dans le Forez, il prendrait ainsi la place de Loïc Perrin. La légende stéphanoise changerait alors de rôle au sein du club, alors que son travail à la direction sportive n'a pas convaincu les investisseurs canadiens de poursuivre avec lui.