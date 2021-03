ASSE : Loïc Perrin de retour à Saint-Etienne !

Dans : ASSE.

Alors qu’il a débuté une nouvelle carrière de consultant télé, Loïc Perrin va retrouver les terrains à l’AS Saint-Etienne, son club de toujours.

Loïc Perrin est une sorte d’ovni dans le football moderne. Formé à Sainté, le défenseur central a effectué toute sa carrière de joueur chez les Verts. De 2003 à 2020, le capitaine emblématique a disputé 470 matchs dans l’Elite. Depuis qu’il a pris sa retraite sportive, au soir d’une finale de Coupe de France perdue contre le PSG, où il avait pris un carton rouge pour avoir blessé Kylian Mbappé, l’homme de 35 ans avait rebondi dans les médias. D’abord chez Téléfoot, avant d’intégrer la rédaction d’Eurosport pour couvrir la Coupe de France. Malgré tout, c’est à… Saint-Etienne que Perrin va désormais passer la majeure partie de son temps.

Des missions multiples pour Perrin chez les Verts

En effet, ce jeudi soir, l’ASSE annonce que la légende vivante est déjà de retour dans le Chaudron, avec des missions bien précises. « Loïc Perrin accompagnera, comme conseiller, des projets structurants d’une institution dont il a défendu les couleurs pendant 23 ans. Fort de sa parfaite connaissance de l’ASSE et de l’environnement stéphanois, il apportera ainsi son expertise à toutes les composantes du club. Il représentera en outre l’ASSE dans des opérations de relations publiques avec ses partenaires et supporters. Par ailleurs, il animera des actions pédagogiques auprès des jeunes joueurs issus du centre de formation », peut-on lire dans le communiqué du club du Forez.

« Il est important de faire vivre cette identité populaire »

Un véritable bonheur pour celui qui avait déjà été nommé ambassadeur à vie de l’ASSE en 2013. « L’ASSE a déjà représenté 23 années de ma vie. Je suis très attaché à ce club et à Saint-Étienne. J’en partage les valeurs depuis toujours et j’ai envie de les transmettre du mieux possible. En tant que joueur, j’aimais déjà le contact avec les supporters, les partenaires et les salariés du club. J’ai envie de renforcer ce lien car le club n’est rien sans cet environnement. Il est important de faire vivre cette identité populaire, l’une de spécificités de l’ASSE. Je suis très fier de participer à la mise en œuvre d’actions qui serviront le club », a lancé Perrin, qui sera donc mis en avant à l’ASSE. Ce qui ne devrait pas plaire à Claude Puel, lui qui avait poussé le défenseur central vers une retraite anticipée après une saison tronquée par le Covid...