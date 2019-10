ASSE : Licenciement imminent pour Printant

Dans : ASSE, Ligue 1.

Sportivement, l’aventure est terminée entre Ghislain Printant et l’AS Saint-Etienne puisque Claude Puel a débarqué dans le Forez pour prendre la place de l’ancien adjoint de Jean-Louis Gasset. Néanmoins, Ghislain Printant est toujours, à ce jour, un salarié des Verts. Mais cela ne devrait plus durer encore très longtemps puisque ce lundi soir, L’Equipe nous apprend que l’entraîneur de 58 ans a rencontré son président Roland Romeyer dimanche matin dans le cadre d’un entretien préalable qui doit conduire à son licenciement. La nouvelle devrait être officialisée dans les prochains jours et définitivement marquer la fin de l’histoire entre Printant et les Verts.