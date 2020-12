ASSE : Les vrais Verts sont de retour, il l'annonce

Dans : ASSE.

Malgré une prestation encourageante vendredi soir, l'AS Saint-Etienne n'a pu faire mieux qu'un match nul (0-0) face à Angers vendredi soir.

En difficulté au classement, les Verts avaient absolument besoin d'une victoire lors de la réception d'Angers vendredi soir. Malgré un but refusé à Denis Bouanga, les hommes de Claude Puel ont concédé le match nul, enchaînant un onzième match sans succès. Un résultat qui n'arrange aucune des deux formations, ni l'ASSE dans leur course au maintien, ni le SCO qui visait le top 5. Alors que la saga Stéphane Ruffier est loin d'être terminée, l'atmosphère dans le Forez a tout pour être électrique. Pourtant, Ryad Boudebouz a tenu à souligner l'état d'esprit retrouvé par ses coéquipiers lors d'une interview pour le site officiel du club, juste après la rencontre.

« On est plus soudés, on joue plus ensemble. Il faut provoquer ce changement, il n'y a que nous, on n'a pas les supporters. On sait que pour nous c'est essentiel, mais on n'a pas le choix, on doit se relever, on sait qu'ils ne sont pas là, on doit absolument prendre des points » a déclaré l'international algérien. Auteur d'un très bon match pour sa première titularisation depuis son retour de blessure, Boudebouz sera un élément clé pour la suite de la saison de l'AS Saint-Etienne. Même s'il y a du mieux dans le jeu, la situation des Verts reste préoccupante. Actuellement 15e de Ligue 1, les Stéphanois n'auront pas le droit à l'erreur lors de leur prochaine rencontre face à Bordeaux mercredi prochain.