ASSE : Les Verts veulent piocher à l'OM au mercato

À la recherche d'un nouvel avant-centre lors du prochain mercato hivernal, l'AS Saint-Etienne a des vues sur un joueur de l'Olympique de Marseille.

Depuis plusieurs mois, les Verts bricolent un peu à la pointe de leur attaque. Si Wahbi Khazri est indéboulonnable dans l'équipe de Jean-Louis Gasset, l'international tunisien n'est pas un pur numéro neuf. Robert Beric et Loïs Diony ont un profil plus idoine, mais le Slovène arrive en fin de contrat et le Français a été repositionné dans le couloir gauche. Autant dire que le club du Forez souhaite impérativement recruter un buteur en janvier, histoire de passer la deuxième partie de saison sans maux de tête. Et selon Peuple-vert, l'ASSE envisage de faire ses emplettes à l'OM. Car Valère Germain est sur les tablettes de Saint-Etienne.

« Des discussions seraient en cours avec ses agents et les échanges seraient positifs », fait savoir le site stéphanois. En situation d'échec à Marseille, où il n'a marqué que trois buts en 16 matchs de L1, le joueur de 28 ans veut changer d'air cet hiver. Mais pas sûr que cette piste le menant chez les Verts l'enchante, vu que Germain rêve plutôt de retourner à Monaco. En quête d'un attaquant, Thierry Henry pourrait faire la différence dans ce dossier. Et sachant que Sainté ne veut proposer qu'un prêt, là où l'ASM ferait une offre de transfert, Germain a donc plus de chances d'aller en Principauté que dans la Loire. Qui ne tente rien n'a rien.