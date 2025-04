ASSE ‍: Les Verts recrute Rambo pour la mission maintien

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

A Saint-Etienne, l'espoir d'un maintien est revenu et repose sur un seul homme Lucas Stassin. Le Belge enchaîne les buts après des débuts compliqués. Les raisons de cette adaptation express sont désormais connues.

Jusqu'à la 15e journée, il était l'énorme flop du mercato stéphanois. Depuis, il est le héros de tout un peuple. Acheté 10 millions d'euros en Belgique l'été dernier, Lucas Stassin a tardé à faire trembler les filets avec l'AS Saint-Etienne. Tout s'est débloqué à Toulouse juste avant la trêve. Depuis, le Belge est irrésistible en Ligue 1. Il a inscrit 12 buts dont un doublé contre l'OL dans le derby dimanche dernier. A 20 ans, cet ancien pensionnaire du centre de formation d'Anderlecht confirme son immense potentiel observé chez les jeunes. Il ne lui fallait finalement que trouver ses marques en France.

Stassin façonné façon Remco Evenepoel

Une question de préparation physique comme l'évoque Le Progrès. Le journal rhônalpin a révélé que Lucas Stassin avait rapidement su se développer musculairement. « Longtemps bougé dans les duels en Ligue 1, Lucas Stassin a mis les bouchées doubles pour se muscler, avec du travail supplémentaire en salle. Grâce à cela, et une adaptation à ce nouveau championnat, il est plus solide. Mais ce n’est que le début », écrit-il. L'attaquant de l'ASSE a aussi travaillé sur le plan mental alors que sa confiance n'était pas au beau fixe.

Pour cela, il a été assisté du préparateur mental d'un certain Remco Evenepoel, champion du monde et olympique de cyclisme sur route mais aussi ancien jeune footballeur d'Anderlecht. « Dans sa quête de progression hivernale, le Belge a changé beaucoup de choses, notamment en se rapprochant d’un préparateur mental reconnu, qui travaille entre autres avec la star du cyclisme Remco Evenepoel et le tennisman Zizou Bergs (50e mondial). Cet ancien marathonien l’aide chaque semaine en discutant avec lui et à travers des exercices, et l’a aussi incité à mieux manger », écrit le Progrès. Un programme très efficace pour celui qui est devenu le septième meilleur buteur de Ligue 1 devant Mika Biereth, Alexandre Lacazette et Gaëtan Laborde notamment.