ASSE : Les Verts ne savent pas faire deux passes, Debuchy tire dans le tas

Mathieu Debuchy, défenseur de l'ASSE, après la défaite dans le derby contre l'OL (0-2) : « La première période nous met dedans... On est passés totalement au travers. On n'était pas dans le rythme, on n'arrivait pas à sortir les ballons et à aligner deux passes, donc ça devenait difficile... On a beaucoup subi. Ça a été mieux en deuxième période, on avait de meilleures intentions. Malheureusement, on n'a pas réussi à concrétiser nos occasions. Si on avait fait une première comme la deuxième, on aurait eu la possibilité de faire un résultat ici, mais là, non, ce n'était pas possible... On n'a pas le droit de passer au travers comme ça en première période. Ce n'est pas possible, surtout dans un derby contre l'OL à Lyon. Après, on a réagi, c'est positif. Mais encore une fois, on perd, donc il va falloir se remette au boulot rapidement parce que l'on a besoin de points. Au niveau comptable, on sait qu'on est en danger. On doit faire plus, beaucoup plus même ! C'est vraiment dommage d'être dans une situation comme ça... Mais on va tout faire pour rebondir, car on n'a pas le choix tout simplement, on porte quand même le maillot de l'ASSE », a-t-il lâché au micro de Canal+.