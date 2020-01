ASSE : Les Verts n’ont pas craqué dans ce dossier du mercato

Dans : ASSE.

Saint-Etienne a bien été sollicité par Arsenal pour envoyer William Saliba avec six mois d’avance à Londres. Les dirigeants du Forez ont tenu bon.

Parmi les raisons rarement évoquées pour expliquer la mauvaise saison actuelle de l’AS Saint-Etienne, se trouve notamment la longue absence de William Saliba. Ce dernier enchaine les pépins physiques, alors qu’il était rapidement devenu le roc défensif des Verts, et le parfait complètement de Loïc Perrin en fin de saison dernière. Vendu à Arsenal l’été dernier, le jeune défenseur avait été ensuite prêté dans la foulée à Saint-Etienne. Cet hiver, le média fourfourtwo.com confirme qu’Arsenal a bien tenté de récupérer Saliba pour compenser ses problèmes défensifs, mais qu’aucun accord contractuel entre les deux clubs ne prévoyait cette arrivée précipitée.

Résultat, si l’ancien de Bondy était bien présent ces derniers jours au centre d’entrainement du club londonien, c’était simplement pour faire constater ses progrès et valider ainsi son prochain retour à la compétition. Ce devrait être le cas dès le week-end qui arrive. Claude Puel compte en tout cas sur son numéro 4 pour redresser la barre, et doit certainement être soulagé de constater que l’ASSE n’a pas flanché dans ce dossier. De son côté, Arsenal n’a pas trop insisté, même si les Gunners aimeraient surtout voir leur futur défenseur enfin enchainer les matchs et ne plus se blesser pour les prochains mois, histoire de voir un William Saliba en grande forme débarquer l’été prochain.