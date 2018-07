ASSE : Les Verts mauvais perdants, Bamba contre-attaque

Dans : ASSE, LOSC, Mercato.

Malgré de longues discussions avec l’AS Saint-Etienne, Jonathan Bamba n’a pas trouvé d’accord pour une prolongation.

En fin de contrat cet été, l’attaquant de 22 ans a profité de sa situation pour s’engager avec le LOSC. Une décision que le club stéphanois a encore du mal à digérer. A commencer par son directeur général Frédéric Paquet qui accuse ouvertement l’entourage du joueur. L’international Espoirs tricolore s’est donc défendu en conférence de presse.

« Le fait que je connaisse déjà le coach a joué. J’ai côtoyé Christophe Galtier à Saint-Etienne. Je l’ai eu au téléphone et il m’a parlé en très bien du club. Ensuite, Monsieur Campos et Marc Ingla m’ont apporté leur confiance. Je suis très content d’être venu ici. A moi de leur rendre cette confiance sur le terrain en étant performant pour amener le club le plus loin possible », a expliqué Bamba, qui souligne la mauvaise foi de l’ASSE.

« C’est moi qui ai fait le choix »

« Maintenant, c’est sûr que mon départ de Saint-Etienne peut amener des déceptions. Je suis un joueur formé à Saint-Etienne, ils avaient de grandes ambitions avec moi, a poursuivi la recrue des Dogues. Maintenant, c’est moi qui ai fait le choix de venir à Lille. » Si les Verts en doutent autant, c’est parce que l’agent de Bamba gère aussi les intérêts de Nicolas Pépé, le Lillois annoncé sur le départ cet été...