ASSE : Les Verts font pleuvoir les millions, Khazri va signer

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, Rennes.

En balance entre Rennes et Saint-Etienne, Wahbi Khazri va finalement choisir de quitter la Bretagne après une saison convaincante, pour rejoindre le Forez.

Un choix fort de la part de l’international tunisien, qui s’était montré indispensable avec les « Rouge et Noir » et avait même l’assurance de jouer dans un club européen cette saison. Mais l’ASSE a effectué un très gros effort financier pour convaincre le joueur et son club de Sunderland, et a enlevé la mise.

Selon L’Equipe, les Verts ont trouvé un accord à 7 ME, avec 3 ME de bonus potentiels, avec Sunderland pour convaincre le club anglais de lâcher son buteur. De son côté, le Tunisien de 27 ans récupérera un salaire de gala à Sainté, avec 4 ME par an brut, ce qui explose littéralement l’ancien salary-cap, qui était longtemps resté à 1,1 ME brut par an, avant de se fissurer avec l’augmentation récente du marché des transferts. Une dépense qui montre en tout cas que Jean-Louis Gasset a su faire comprendre à ses dirigeants l'importance de recruter un buteur expérimenté et efficace en Ligue 1.