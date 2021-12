ASSE : Les Verts en sécurité à Lyon, c'est promis

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

A l’occasion des 32es de finale de la Coupe de France, l’AS Saint-Etienne se déplace à Lyon La Duchère dimanche. Un rendez-vous périlleux pour les Verts, qui vont bénéficier d’un dispositif de sécurité particulièrement renforcé.

Après les scènes de violence aperçues au stade Charléty vendredi, les clubs et autorités seront d’autant plus attentifs pour le reste des 32es de finale de Coupe de France. Il n’est pas question de revivre des incidents comparables à ceux qui ont provoqué l’arrêt du match entre le Paris FC et l’Olympique Lyonnais. L’attention sera donc portée sur le rendez-vous à risque du week-end, à savoir la rencontre entre Lyon la Duchère et l’AS Saint-Etienne dimanche (13h45). Même si la partie opposera une équipe de National 2 à un club professionnel, on peut parler d’un derby potentiellement hostile pour les Verts.

Un dispositif de sécurité renforcé

La preuve, un arrêté interdit tout déplacement de supporters stéphanois au stade de Balmont et dans ses alentours. Quant à la sécurité de l’AS Saint-Etienne, qui serait attendue par des supporters de l’Olympique Lyonnais, le dispositif sera renforcé pour contrecarrer l’accueil prévu. C’est donc avec sérénité que le président Jean-Christophe Vincent s’apprête à recevoir les Stéphanois. « La rencontre se présente bien puisque nous allons jouer à Balmont, même si les conditions de sécurité seront drastiques avec 120 agents de sécurité au lieu des dix habituels, et une ou deux compagnies de CRS », a indiqué le dirigeant sur le site du District du Rhône et de Lyon.

« Il y a un engouement autour du club (...) et nous allons accueillir un club, l’AS Saint-Etienne, dont nous partageons la vision populaire du football que nous souhaitons développer à Lyon La Duchère, a-t-il poursuivi. Nous sommes tous supporters de l’OL, mais nous pensons qu’il y a la place pour un "petit club" qui attire un autre public que celui de l’OL. Nous voulons être différents mais complémentaires, ce match de Coupe de France tombe à pic. » Il est vrai que les fans lyonnais n’ont pas une très bonne image en ce moment.