ASSE : Les tests Covid19 sont négatifs, les Verts respirent mieux !

L'ensemble des joueurs et des membres du staff de l'AS Saint-Etienne a été testé samedi suite à un cas positif au Covid19. Les résultats sont tombés.

Dans un communiqué, l’AS Saint-Etienne avait annoncé jeudi qu’un de ses footballeurs avait été contrôlé positif au Covid19 et immédiatement mis à l’écart dans le respect des règles sanitaires. Secret médical oblige, l’ASSE n’avait pas dévoilé le nom du joueur concerné, et c’est normal. Afin de voir si le virus ne s’était pas répandu au sein du groupe, tout le monde s’est soumis à un contrôle ce samedi. Et selon Le Progrès, les résultats qui sont tombés 24 heures plus tard sont heureusement tous négatifs.

Pour être certain que les joueurs stéphanois pourront partir mercredi en stage à Dinard et disputer les deux matches amicaux prévus cette semaine contre Rennes et Angers, un nouveau test sera effectué ce lundi avec des résultats attendus le lendemain. Pour rappel, l'AS Saint-Etienne jouera le match d'ouverture de la saison 2020-2021 contre l'Olympique de Marseille au Vélodrome, et forcément Claude Puel compte sur la totalité de son effectif pour cette rencontre inaugurale le vendredi 21 août.