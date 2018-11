ASSE : Les supporters entrent au musée, il explique la raison

Dans : ASSE, Ligue 1.

Depuis jeudi soir, le musée de l'AS Saint-Etienne accueille une expositions temporaire intitulée Au coeur du Peuple Vert et qui comme son nom l'indique met à l'honneur les supporters des Verts. Répondant au Progrès sur ce choix de consacrer une expo aux fans de l'ASSE, le directeur du musée stéphanois n'a eu aucun mal à le justifier. Car pour Philippe Gastal, l'AS Saint-Etienne a des supporters hors du commun et il a tenu à le rappeler.

Car pour le dirigeant du musée de l'ASSE, cet engouement autour du club stéphanois dépasse l'entendement. « Les supporters font partie de l’ADN de l’ASSE : présidents, dirigeants, joueurs, le stade et bien sûr ce public stéphanois qui a tant apporté à la réputation de l’ASSE depuis 1934, date où est créée la première association de supporters, un an après la création du club. Il est connu et reconnu dans la France entière et en Europe aussi. Quand on a vu des marées vertes, des transhumances, près de 10 000 en 1977 à Liverpool, 12 000 à Genève pour un improbable tour d’Intertoto contre le Servette où il n’y avait pas assez de billets pour satisfaire la demande, et puis en 2014 à Milan avec près de 10 000 pour un match de groupe de Ligue Europa ! Au sein de l’expo, ce que l’on met en avant, c’est cette notion de sacrifice. De tous ces gens qui ne comptent ni leur temps, ni leur argent, ni la fatigue. On leur devait cette expo et j’espère que le contenu les satisfera. Les groupes de supporters, les ultras ont joué le jeu », reconnaît, dans le quotidien régional, Philippe Gastal.