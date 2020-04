ASSE : Les supporters boivent les paroles de Wesley Fofana

Dans : ASSE.

Révélation défensive à l’AS Saint-Etienne, Wesley Fofana a fait plaisir aux supporters des Verts en prenant la parole sur son avenir.

Il n’y a pas beaucoup de satisfactions cette saison à l’AS Saint-Etienne. Il faut regarder dans les joueurs issus du centre de formation pour cela. Si William Saliba, très attendu, a connu une saison marquée par les pépins physiques, la relève est déjà là chez les anciens vainqueurs de la Gambardella. Le milieu Mahdi Camara est intéressant, mais celui qui s’est révélé, c’est Wesley Fofana. Solide en défense centrale quand Perrin, Moukoudi ou Kolodziejczak ne parvenaient pas à tenir la baraque, le jeune arrière affiche une maturité impressionnante à seulement 19 ans. A l’heure où les joueurs décampent de plus en plus tôt de leur club formateur, Fofana n’a pour le moment aucune envie de suivre ce chemin. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, communication spéciale confinement oblige, le défenseur central a rappelé que son avenir était chez les Verts. Ceci à l’heure où son nom a été murmuré

« Je suis Stéphanois et je compte bien le rester. Je ne m’occupe pas de l'intérêt des clubs étrangers. Je suis 100 % Vert », a expliqué celui qui a encore plus de deux ans de contrat, et commence à discuter d’une prolongation avec ses dirigeants. De belles paroles à entendre pour les supporters de l’ASSE, qui savent en tout cas que le joueur découvert au club marseillais de Bel Air, a bien l’intention de profiter d’un boulevard qui lui est offert en charnière centrale pour s’imposer en Ligue 1 sous le maillot vert.