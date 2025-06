ASSE ‍: Les quatre meilleurs joueurs demandent à partir

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Avec la relégation en Ligue 2, de nombreux joueurs de l’ASSE vont logiquement demander à partir. C’est déjà le cas pour quatre tauliers de l’effectif d’Eirik Horneland, qui veulent retrouver l’élite au plus vite.

Jusqu’à la dernière journée, l’AS Saint-Etienne a espéré un maintien en Ligue 1 mais l’effectif d’Eirik Horneland était finalement trop juste pour atteindre l’objectif. Le club stéphanois reste attentif aux passages devant la DNCG de clubs tels que Le Havre ou Angers et espère encore être repêché, mais les Verts se doivent de préparer leur mercato comme s’ils étaient certains de rester en Ligue 2. Plusieurs joueurs ayant réalisé une saison correcte en Ligue 1 l’an passé ont d’ores et déjà demandé leur départ, selon les informations révélées par l’insider Mohamed Toubache-Ter lors d’un space organisé par Tribune Verte.

La confirmation est notamment tombée en ce qui concerne Lucas Stassin. Auteur de 12 buts et de 8 passes décisives en Ligue 1 la saison dernière, le buteur belge de 21 ans souhaite rester au plus haut niveau et va donc partir. Lille est intéressé pour le récupérer, au même titre que plusieurs formations de milieu de tableau en Angleterre. Son départ n’était pas une surprise, et il ne sera pas le seul à faire ses valises. Son compère offensif Zuriko Davitashvili est lui aussi un sérieux candidat à un départ. Un an après son arrivée des Girondins de Bordeaux pour 6 millions d’euros, l’international géorgien ne se voit pas rester en Ligue 2. Il dispose de plusieurs intérêts et n’aura pas de mal à trouver un point de chute, il reste seulement à voir quel sera le prix fixé par l’ASSE le concernant.

En défense, Mickaël Nadé et Dylan Batubinsika ont eux aussi demandé à partir. Quatre dossiers épineux à gérer au mieux pour les Verts, dont le projet n’était pas de se séparer des meilleurs éléments malgré la relégation en Ligue 2, mais qui pourraient être contraints de changer leurs plans face aux demandes de leurs joueurs. Ces quatre départs feraient très mal, surtout pour des joueurs très utilisés car il s'agit pour chacun d'éléments qui ont disputé entre 2000 et 3000 minutes cette saison en Ligue 1. Mohamed Toubache-Ter a par ailleurs expliqué que pour compenser ces potentiels départs, l’ASSE regardait énormément à l’étranger et avançait secrètement sur plusieurs dossiers. Dans un sens comme dans un autre, le mercato promet en tout cas d’être très agité à Saint-Etienne, et cela que les Verts évoluent en Ligue 1 ou en Ligue 2 la saison prochaine.