ASSE : Les joueurs sont nuls, Jean-Michel Larqué craque !

Dimanche soir, Lyon a enfoncé Saint-Etienne dans une profonde crise. Les Verts ne comptent que deux points d’avance sur Nîmes, actuellement 18e et barragiste.

La défaite face au rival lyonnais risque de laisser des traces à Saint-Etienne. Plombée par de gros problèmes internes, l’ASSE pointe à une inquiétante 16e place. Et trop c’est trop pour les légendes de Saint-Etienne. Sur l’antenne de RMC, Jean-Michel Larqué a notamment poussé un énorme coup de gueule, indiquant par exemple que les joueurs actuels étaient indignes du maillot vert, et que qu’une descente en Ligue 2 n’était pas à exclure au vu des prestations stéphanoises depuis plusieurs mois.

« Je suis triste, et surtout inquiet. Parce que, même s'il y a eu quelques motifs de satisfaction, quand on regarde sur la durée, depuis quelque temps, c’est une véritable catastrophe » s’est indigné Jean-Michel Larqué, avant de poursuivre. « Il faut craindre le pire, c’est une bonne peur, s’imaginer que le club peut descendre. Je pense qu’il y a beaucoup de gens, des supporters, et j’en suis un, qui sont dans ce cas-là. Sauf qu’il y a une catégorie de personnes qui ne s’imaginent pas que l’ASSE est en danger : ce sont ceux qui portent le maillot vert aujourd’hui. C’est le plus terrible. Les joueurs sont nuls. Nuls et non investis. Ceux qui pourraient être exempts de tout reproche, c’est l’un des plus vieux, Debuchy, ou les deux plus jeunes qui s’appellent Fofana et Saliba. Mais les autres, c’est une véritable catastrophe. Quand je pense que Yann M’Vila avait des exigences en début de saison pour que ce soit untel qui soit entraîneur. Cela fait des années qu’il n’a pas marqué un but ni fait une passe décisive. Il veut être exigeant ce monsieur ? Et je pourrais en citer d’autres. Quand je pense qu’un agent dit de son joueur qu’il est une légende et qu’on écarte pas une légende... Mais il faut leur dire que l’ASSE a existé avant eux, qu’elle a eu une histoire avant eux ». Un énorme coup de gueule qui sera massivement partagé par les supporters historiques de l'AS Saint-Etienne...