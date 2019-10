ASSE : Les envies de Puel au mercato, ça coûte bonbon

Dans : ASSE.

Avec l’arrivée de Claude Puel, l’AS Saint-Etienne va être plus active que prévu cet hiver. De quoi travailler sur de nouvelles pistes, notamment en attaque, avec Alfredo Morelos.

Faire venir un avant-centre, c’est la forte envie de Claude Puel, et tant pis pour les hommes en place dans le secteur offensif, et ils sont déjà nombreux. Mais le nouveau technicien sait ce qu’il veut, et trouver un numéro 9 de son choix sera sa première mission du mois de janvier. La piste menant à Jean-Pierre Nsame des Young Boys de Berne a déjà été évoquée, mais Le 10 Sport annonce ce jeudi qu’un autre attaquant d’un championnat européen est dans le viseur. Il s’agit d’Alfredo Morelos, qui évolue aux Glasgow Rangers, qui en est déjà à 15 buts cette saison, même s’il faut compter des phases préliminaires de Coupe d’Europe avec quelques gros cartons.

En tout cas, le Colombien est suivi en Ligue 1, lui qui s’était retrouvé dans les petits papiers de l’OM il y a quelques mois de cela. A 23 ans, il représente un pari intéressant pour l’avenir, même si celui qui est surnommé El Buffalo ne sera pas donné. Car si le club écossais l’a fait venir pour un peu plus d’un million d’euros depuis le championnat finlandais, sa valeur dépasserait désormais les 10 ME. De quoi effrayer les dirigeants stéphanois, qui veulent bien faire plaisir à leur entraineur, mais jusqu’à une certaine limite.