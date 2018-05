ASSE : Les dernières confidences de Romeyer sur l'avenir de l'ASSE

Dans : ASSE, Ligue 1.

L'officialisation de la fin des négociations avec PEAK6 laisse un goût amer dans la bouche des supporters de l'AS Saint-Etienne, lesquels espéraient que l'investisseur américain apporte de gros moyens financiers aux Verts. L'échec est là, et forcément les regards se tournent vers Roland Romeyer lequel n'a pas caché ces derniers mois son désir de passer la main. Répondant ce samedi au Progrès, le co-président de l'ASSE reste assez zen, expliquant que cette situation ne plombait pas d'avance la prochaine saison des Verts, mais surtout il a rappelé que la vente de l'AS Saint-Etienne était toujours rapidement envisageable.

Pour Roland Romeyer, les choses sont sous contrôle. « On est toujours en contrat avec la banque Lazard en charge de nous trouver un investisseur. On cherche toujours des actionnaires, afin d’avoir une surface financière plus importante. On est toujours sur la même longueur d’ondes. La vente de Marseille a été concrétisée fin août la saison dernière (Ndlr : en fait c’était en 2016), ce qui n’a pas empêché l’OM de réaliser une très belle saison, explique Roland Romeyer, qui estime que le timing n’est pas catastrophique non plus si rien ne devait changer. Nous sommes fin mai, le championnat reprend mi-août. Comme nous le faisons depuis la fin de l’année 2017 avec un directeur général en charge du quotidien, Frédéric Paquet, et deux actionnaires majoritaires (...) Cela nous fait prendre du retard mais on a continué à travailler en parallèle sur les dossiers concernant le staff, les joueurs, sans prendre de décisions. On a repris la main, on va pouvoir finaliser. Le financement ? On va s’arranger. »