ASSE : Les 4 preuves que le mercato de l'ASSE est réussi

Dans : ASSE, Ligue 1.

Présent en conférence de presse ce mercredi, Frédéric Paquet est revenu sur le spectaculaire mercato de l'AS Saint-Etienne cette année. Pour le directeur général de l'ASSE, les quatre objectifs ciblés par les dirigeants et le staff ont été atteint de manière efficace. Et Frédéric Paquet d'expliquer son constat très optimiste.

« Le club a atteint les quatre objectifs qu’il s’était fixé. A savoir former une équipe compétitive. Recruter des joueurs talentueux et expérimentés comme Wahbi Khazri, Rémy Cabella, Timothée Kolodziejczak et Yannis Salibur mais aussi conserver les cadres tels que Mathieu Debuchy, Yann M’VIla et Neven Subotic qui nous avaient rejoints lors du précédent mercato hivernal. Intégrer des jeunes formés au club. Anticiper et investir sur des joueurs à potentiel, ce que nous avons fait en recrutant Franck Honorat tout en le laissant à la disposition de Clermont pour qu’il puisse s’aguerrir. Ces quatre objectifs ont été atteints grâce aux efforts financiers consentis par les actionnaires. Ils nous ont donné les moyens de constituer un groupe performant. Toutes les décisions ont été prises de manière collégiale et c’est ce qu’il faut aussi souligner. Les actionnaires, la direction générale et la direction sportive ont été guidés par une vraie unité de pensée », explique Frédéric Paquet, qui espère que désormais les résultats sportif vont suivre.