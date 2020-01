ASSE : Le secret du clash Puel-Kolodziejczak dévoilé

Dans : ASSE.

Samedi, après le match de Coupe de France, Claude Puel a annoncé que Timothée Kolodziejczak était mis sur la touche en raison de son comportement à l'AS Saint-Etienne.

Claude Puel connaît depuis longtemps Timothée Kolodziejczak, puisqu’il l’a eu sous ordres à Lyon puis à Nice. Mais rien ne va plus entre l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne et le défenseur prêté avec option d’achat obligatoire par les Tigres de Monterey. Après la qualification des Verts face au Paris FC en Coupe de France, le technicien stéphanois a clairement fait savoir que Timothée Kolodziejczak n’avait pas le comportement nécessaire pour espérer avoir actuellement sa place dans le groupe. Claude Puel n’a cependant rien dit de plus. Mais selon Le Progrès, le défenseur de l’ASSE paie son attitude au quotidien.

Puel veut des Verts au boulot

Et même si Timothée Kolodziejczak est un joueur qui compte dans l’effectif des Verts son travail à l'Etrat ne lui permet pas d’avoir la moindre exigence sportive. « En réalité, le staff des Verts reprocherait à Timothée Kolodziejczak un manque d’investissement aux entraînements. Plusieurs fois, le défenseur aurait été prié de se mettre au travail, visiblement en vain (…) Cette fois, la fracture semble totale et au-delà des performances sportives, Claude Puel n’apprécierait pas les états d’âme du joueur, auquel des jeunes comme Fofana ou Moukoudi lui sont préférés », explique le quotidien régional, qui s’interroge sur la fin possible dans ce dossier. Car en fin de saison Timothée Kolodziejczak appartiendra à l’AS Saint-Etienne en échange d’un chèque de 5ME. De quoi forcément poser un vrai problème si l’expérimenté défenseur se contente de regarder les matches depuis les tribunes de Geoffroy-Guichard.