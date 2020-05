ASSE : Le sale coup de pression de Claude Puel sur Loïc Perrin

Dans : ASSE.

En proie à de grosses difficultés financières, l’AS Saint-Etienne s'attend à vivre un mercato compliqué, surtout avec les dossiers Stéphane Ruffier et Loïc Perrin en toile de fond.

Si le gardien de but emblématique des Verts refuse toujours de quitter l’ASSE à un an de la fin de son bail, malgré sa brouille avec Claude Puel, le capitaine stéphanois, lui, ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. En fin de contrat en juin prochain, le défenseur central, qui a passé 17 ans chez les pros à Saint-Etienne, devait raccrocher les crampons à la fin de cette saison 2019-2020. Le joueur de 34 ans disposait même d’une reconversion, vu qu’il devait intégrer le service marketing du club du Forez. Oui, mais voilà, malgré cette proposition de travail administratif, Perrin, lui, se voit finalement encore sur le terrain jusqu’en 2021. Contrarié par la fin prématurée de la Ligue 1, qui l’a empêché de faire ses adieux au public du Chaudron, et compte tenu du fait qu’il n’a plus joué depuis février dernier, Perrin a réclamé une prolongation d’une saison.

Une demande validée par les supporters et la direction, sauf Claude Puel. Malgré la grande popularité de Perrin, l'entraîneur stéphanois sait que son joueur est sur la pente descendante, entre ses blessures au genou ou à la hanche. Pour Puel, une prolongation de Perrin n’aurait aucun sens sportif. Et d’après les informations du Parisien, l’homme d’un seul club pourrait bien annoncer sa retraite de façon anonyme. « Puel et Perrin se sont parlé et ont convenu de se laisser le temps de la réflexion. Puel aimerait que Perrin annonce lui-même publiquement qu'il a pris la décision de raccrocher les crampons », a avoué le quotidien national, qui sait que Puel n’a pas l'intention d’inclure Perrin dans son effectif pour la saison 2020-2021. Une épine de plus dans le pied des Verts...