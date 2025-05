ASSE ‍: Le président supplie les supporters

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

L'AS Saint-Etienne retrouvera la Ligue 2 seulement un an après l'avoir quittée. Une énorme désillusion pour un club ambitieux après son rachat par le richissime Larry Tanenbaum. Néanmoins, le président exécutif s'est voulu rassurant concernant le sérieux du projet.

Dans une Ligue 1 où bon nombre des pensionnaires sont exsangues financièrement, le budget est plus que jamais déterminant. Dans ces conditions, Le Havre a réalisé un vrai exploit samedi en sauvant sa peau avec un tout petit budget et seulement quelques millions d'euros de droits TV. A l'inverse, l'AS Saint-Etienne a pris une immense claque. Les Verts bénéficiaient de moyens plus importants depuis leur rachat par le fonds canadien Kilmer Sports Ventures du milliardaire Larry Tanenbaum. Avec Ivan Gazidis (ex Arsenal et Milan AC) comme président, le club stéphanois aurait pourtant dû redevenir une place forte de Ligue 1.

L'ASSE sur le bon chemin selon Gazidis

Pourtant, c'est bien le dirigeant qui est le principal accusé dans ce fiasco. Le mercato a été très mal géré avec une équipe restée très proche de celle qui était montée de Ligue 2. Cela s'est ressenti dans le domaine défensif avec 77 buts encaissés en 34 matchs de championnat. Une performance catastrophique qui a de quoi décrédibiliser Ivan Gazidis aux yeux des supporters. Néanmoins, le président exécutif de l'ASSE a assumé son bilan au micro de DAZN samedi soir. Il demandait même l'indulgence du public forézien, promettant un futur très intéressant aux Verts.

🎙 | Les mots d’Ivan Gazidis, président de l’ASSE, après la relégation du club. 🗣💬 pic.twitter.com/xfl29gwbKz — DAZN France (@DAZN_FR) May 17, 2025

« Je veux leur dire de continuer à croire en nous. Je sais que c'est dur, surtout ce soir mais on ressent la même chose que les supporters ce soir. On les comprend. Transformer le club en quelque chose dont ils pourront être fiers, ça demande des changements dans beaucoup de domaines, ça prend du temps, il y a de gros challenges auxquels on doit faire face, mais on est forts. Le football français vit actuellement une période difficile. Les supporters peuvent être sûrs que leur club, l'AS Saint-Étienne, sera fort quoiqu'il arrive l'année prochaine. Nous passerons devant la DNCG cet été, nous sommes solides. On sera de retour en Ligue 1 et on sera compétitifs en Ligue 1 dans un style de jeu qui représentera leurs valeurs et dont ils pourront être fiers. C'est notre objectif et on l'atteindra », a t-il expliqué. Patience sera donc le maître-mot dans la Loire pour les 12 prochains mois minimum.