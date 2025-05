ASSE ‍: Le Préfet confirme une terrible menace

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

La saison de l'AS Saint-Etienne s'est mal terminée avec une relégation en Ligue 2. Néanmoins, ce ne sera pas forcément la dernière mauvaise nouvelle pour les Verts. En effet, l'avenir de leurs deux groupes ultras reste flou.

L'été 2025 s'annonce agité dans la Loire. L'AS Saint-Etienne devra vraisemblablement évoluer en Ligue 2 la saison prochaine, ce qui occasionnera de nombreux changements dans l'effectif stéphanois. L'avenir n'est guère plus radieux dans les tribunes. En effet, les ultras de l'ASSE sont dans le viseur du ministère de l'Intérieur. Les Magic Fans et les Green Angels sont sous le coup d'une procédure de dissolution depuis plusieurs mois. En avril dernier, les pouvoirs publics avaient stoppé le processus après des discussions avec la direction du club. Le championnat vient de se terminer mais la pression reste de mise sur le public forézien.

La menace de dissolution reste active

En effet, comme l'indique Ici Saint-Etienne Loire, la procédure de dissolution visant les deux groupes ultras n'a pas été arrêtée. Le sort des supporters stéphanois sera normalement réglé au cours du mois de juin comme l'a annoncé à la radio publique le Préfet de la Loire Alexandre Rochatte. « Le Ministre de l'intérieur ne s'est pas encore prononcé sur le sujet. Une réunion est prévue entre les dirigeants de l'ASSE, les Ministères de l'Intérieur et des Sports à la mi-juin afin de statuer sur la suite », a t-il indiqué. Le représentant de l'Etat s'est voulu rassurant concernant ce rendez-vous futur.

« Lorsque le club a été reçu par la commission en charge de ce dossier, les dirigeants stéphanois avaient pris un certain nombre d'engagements et de garanties afin qu'il n'y ait plus de dérives violentes. Aujourd'hui, l'idée est de pouvoir conforter ces garanties avec l'ASSE. Nous travaillons avec le club de façon très resserrée, avec plusieurs réunions ayant permis de déboucher sur ces garanties », a expliqué Alexandre Rochatte. Les ultras espèrent une issue positive dans ce dossier alors qu'ils se sont montrés relativement calmes ces dernières semaines malgré un jet de projectile sur l'arbitre assistant lors du derby. Une action qui émanait d'un seul individu, lequel siégeait dans une tribune qui n'était pas du ressort des ultras.