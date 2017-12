ASSE : Le Préfet accuse et claque la porte au nez des Ultras

Dans : ASSE, Ligue 1.

Quelques jours après les sérieux incidents intervenus en marge de ASSE-Monaco avec 200 Ultras des Verts, le Préfet de la Loire a tenu à répondre à ces derniers qui ont accusé les autorités d'avoir provoqué ce clash. Rappelant que ces violences ont engendré cinq blessés chez les forces de l'ordre et dix chez les stadiers, Evence Richard a clairement fait savoir qu'il ne voyait pas comment il pourrait renouer le dialogue avec ces supporters dont il juge l'attitude consternante.

« Les ultras sont venus cagoulés dans le but de ne pas être reconnus. Cela sera difficile mais nous ferons tout ce qui est possible pour retrouver les fautifs (...) J'ai le sentiment qu'on n'habite pas la même planète. Ils ne comprennent pas la position de l'Etat et je ne suis pas certain qu'un dialogue rapproche les positions », a prévenu le Préfet de la Loire, pas très optimiste concernant un retour au calme entre les Ultras de l'AS Saint-Etienne et les autorités locales.