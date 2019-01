ASSE : Le podium pour les Verts, pourquoi ce coach y croit

Dans : ASSE, Ligue 1.

Troisième du classement avant de recevoir Lyon dans le derby, l’AS Saint-Etienne confirme qu’une saison sans Coupe d’Europe, cela fait du bien.

Surtout quand le recrutement fonctionne et permet à l’équipe d’avoir l’expérience nécessaire pour gérer le match du week-end. Autant dire que les Verts sont sur le bon chemin selon René Girard, qui a une grande confiance en Jean-Louis Gasset pour porter l’ASSE très haut cette saison en championnat. Il faut dire que l’ancien coach de Lille estime, qu’avec un buteur en forme et des éléments expérimentés, la formation du Forez est bien armée pour pourquoi pas aller chercher la place de dauphin du PSG, sachant que l’OL et l’OM piochent.

« Je crois beaucoup en Saint-Etienne grâce à l’expérience de joueurs comme M’Vila, Debuchy ou Subotic. Devant et derrière, c’est une équipe solide et qui peut avoir des ambitions. Son entraîneur, Jean-Louis Gasset, est vraiment un très bon coach et il saura bien gérer son équipe. Surtout si Khazri continue d’être aussi bon », a livré René Girard dans Aujourd’hui en France. En cas de victoire dans le derby dimanche soir, Saint-Etienne pourrait en tout cas avoir du mal à se cacher, et apparaître ainsi comme un véritable candidat au podium pour la fin de saison.