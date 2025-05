ASSE ‍: Le patron c'est pas Textor, St-Etienne ne coulera pas

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne est à 90 minutes de sa fin de saison, ou pas. Dans un scénario catastrophe, les Verts pourraient être relégués en Ligue 2, mais ils peuvent également s'offrir un barrage. Quoi qu'il en soit, l'ASSE n'est pas au bord du gouffre comme son voisin.

Le suspense est énorme dans la lutte pour le maintien en Ligue 1, puisque Le Havre et Saint-Etienne peuvent se retrouver en Ligue 2 ce samedi sur le coup de 23 heures. Du côté des Verts, qui ont réussi à revenir sur le club normand, finir à la place de barragiste serait un petit miracle, mais ce scénario est désormais le plus probable. Autrement dit, le danger d'une relégation en L2 n'est pas définitivement éloigné, loin de là même. Mais même si cela se finissait mal pour l'équipe d'Eirik Horneland, l'heure n'est à la panique totale du côté de l'Etrat. Contrairement à son voisin lyonnais, l'AS Saint-Etienne n'a aucun souci financier à cet instant, et surtout son propriétaire est solide et ne laissera pas tomber les Verts même en cas de descente, comme le confirme Olivier Guichard dans Le Progrès.

L'ASSE n'a aucune crainte financière

En effet, un an après avoir racheté l'ASSE, Kilmer Sports Ventures a déjà tout prévu, et il est hors de question de ne plus investir si par malheur les Verts étaient renvoyés en Ligue 2. Même si forcément cela passera mal, car il est évident que les nouveaux propriétaires ont été très prudents durant cette première saison aux commandes de Saint-Etienne. « Descendre en Ligue 2 affecterait forcément les finances du club stéphanois. Bien que son richissime propriétaire canadien ne s’en formalisera pas », précise le journaliste qui suit au quotidien l'actualité de l'AS Saint-Etienne.

Des propos corroborés par l'entraîneur norvégien de Sainté à quelques heures de ce qui sera, peut-être, le dernier match de la saison de Ligue 1 : « Les propriétaires, qui sont là pour le long terme, investiront sûrement dans l’équipe et dans l’infrastructure ». Larry Tanenbaum n'est pas John Textor, de ce côté là l'ASSE peut dormir tranquille.