ASSE ‍: Le Paris FC propose 29ME pour Stassin

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Les dirigeants stéphanois sont déterminés à conserver Lucas Stassin, mais ils vont devoir faire face à l'intérêt de plus en plus soutenu du Paris Football Club.

L'ASSE a bien débuté sa saison de Ligue 2, mais avec l'objectif clairement revendiqué de monter en Ligue 1 en fin de saison, le club stéphanois ne doit pas se rater et conserver ses forces vives. C'est pour cela que les responsables de l'AS Saint-Etienne ont repoussé de nombreuses offres pour Lucas Stassin, leur jeune attaquant belge. Même Rennes s'est cassé les dents sur ce dossier. Cependant, dans les dernières heures de ce mercato estival 2025, les Verts savent qu'ils peuvent recevoir une grosse offre. Et à en croire L'Equipe, c'est le Paris Football Club qui semble devoir revenir à la charge concernant Lucas Stassin. Le club de la capitale a déjà pensé plusieurs fois à l'attaquant stéphanois, mais n'a pas encore trouvé la bonne offre pour convaincre l'AS Saint-Etienne de vendre son joueur.

Le Paris FC prêt à faire une offre fatale pour Stassin ?

Cependant, le quotidien sportif précise ce lundi que le Paris FC n'a pas définitivement renoncé à faire signer Lucas Stassin, et que le club de la famille Arnault, qui a connu sa première victoire en Ligue 1, dimanche contre Metz, pourrait faire une ultime proposition financière à l'ASSE. Le PFC pense que les dirigeants stéphanois pourraient finalement craquer si le chèque proposé est gros, et pourquoi pas autour de 26 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus. Dans ce dossier, Paris sait également que le joueur belge a le désir de ne pas passer la saison en Ligue 2, même s'il n'est pas allé au bras de fer avec ses employeurs.