ASSE : Le nouveau maestro de Sainté est in-love de Puel

Dans : ASSE.

Remplaçant la plupart du temps sous les ordres de Ghislain Printant, Ryad Boudebouz est un titulaire indiscutable depuis la signature de Claude Puel à Saint-Etienne.

En effet, l’ancien coach de l’OGC Nice a placé l’international algérien au cœur de son projet de jeu. Et sur le terrain, Ryad Boudebouz a répondu aux attentes du nouveau patron de Saint-Etienne avec des performances satisfaisantes, à l’image de celle face à l’Olympique Lyonnais. Interrogé par RMC Sport, l’ancien milieu offensif de Sochaux ou encore de Montpellier est revenu sur les débuts de Claude Puel, un coach qui a littéralement changé la face de l’équipe à ses yeux.

« Sur le match contre Lyon, le lendemain de son arrivée, il me met à mon poste et dit dans la causerie : 'Donnez les ballons à Ryad. Il va nous organiser le jeu'. C'est quelque chose qui, pour moi, est fort. Il arrive, sans forcément me connaître, me redonne les clés du jeu et tout bascule pour moi. Dans la tête, je prends confiance. Je suis très content, il m'a remis sur le terrain et on gagne des matchs. Quand tu joues et que tu gagnes les matchs, qu'est-ce que tu veux de plus ? » s’est interrogé Ryad Boudebouz, comme un poisson dans l’eau à Saint-Etienne depuis la signature de Claude Puel, lequel est véritablement doué pour relancer des joueurs en difficulté. Hatem Ben Arfa peut en témoigner…