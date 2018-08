ASSE : Le nombre d'abonnés fait très mal aux dirigeants de l'ASSE

Dans : ASSE, Ligue 1.

C'est indiscutable, l'AS Saint-Etienne est toujours un des clubs les plus populaires de France et les parcages visiteurs des stades qui accueillent le Peuple Vert sont souvent combles. Autre facteur indéniable, que l'on aime ou pas l'ASSE, c'est que l'ambiance du Chaudron est bouillante, et parfois même trop. Mais à l'heure où le championnat va reprendre, les dirigeants stéphanois doivent avoir du mal à digérer le nombre d'abonnements vendus. En effet, comme l'annonce ce samedi Le Progrès, la baisse est très nette par rapport à l'an passé puisqu'elle n'est pas loin de 20%.

« À l’heure actuelle, 12 988 abonnements ont été vendus. Certes, la saison n’a pas démarré, mais il est clair que le total de 20 000 abonnés dont rêvaient les dirigeants stéphanois, il y a quelques années, sera loin d’être atteint. À titre de comparaison, le promu Nîmes en compte 10 000 et Strasbourg, 19 000. On ne parlera pas de désaffection, mais la répétition des matches à huis clos, partiel ou non, est une des principales explications à cette baisse », constate le quotidien régional. Le mercato de l'AS Saint-Etienne ayant été plutôt méritoire, il est clairement difficile d'expliquer cette baisse.