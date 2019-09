ASSE : Le mercato n'est pas fini, Printant sait ce qu'il veut !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne a bien bougé lors de ce mercato, mais à la veille du deadline day les Verts n'ont peut-être pas terminé leurs emplettes. Alors que le départ de Loïs Diony semble très probable, Ghislain Printant ne masque pas son désir de voir un joueur supplémentaire débarquer à l'ASSE d'ici lundi minuit. Et l'entraîneur stéphanois a clairement défini le profil de ce renfort visiblement très attendu dans le Forez. Même s'il ne forcera par Bernard Caïazzo et Roland Romeyer à investir, le coach de l'AS Saint-Etienne a un souhait, tout en reconnaissant que le temps ne jouait pas en faveur des Verts.

« Plus les jours passent et plus des opportunités s’échappent. Est-ce qu’on aura la possibilité de faire quelqu’un ? Je l’espère mais on ne prendra pas pour prendre. Il faut que cela amène un plus au groupe. Cela ne sert à rien d’empiler les joueurs. Autant faire confiance aux garçons à ma disposition. Mais oui, mon souhait est d’étoffer le secteur offensif », a prévenu Ghislain Printant avant le déplacement de l'AS Saint-Etienne ce dimanche soir à Marseille. Il reste désormais moins de 48 heures aux Verts pour dénicher la perle rare.