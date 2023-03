ASSE : Le mercato est un fiasco total, un joueur fuit en Chine

Dans : ASSE.

Par Alexis Rose

Alors que l’AS Saint-Etienne a fait le plus dur en sortant de la zone rouge dans sa lutte pour le maintien en Ligue 2, la gestion de certaines recrues décevantes commence à poser quelques soucis…

Pour son retour en L2, Saint-Etienne vit une saison plus que galère. Suite à une première partie de saison catastrophique, l’ASSE a quand même bien relevé la tête depuis le début du mois de février. Grâce à une belle série de sept matchs sans défaite, le club stéphanois a quitté la zone rouge pour s’installer à la douzième place durant cette trêve internationale, avec deux petits points d’avance sur le premier relégable. Si le maintien est donc encore loin d’être fait pour les Verts, certains joueurs de l’effectif de Laurent Batlles commencent déjà à lâcher prise. C’est notamment le cas de Matéo Pavlovic. Dernière recrue de Sainté, le défenseur central avait été prêté par l’HNJ Rijeka dans les dernières du mercato hivernal après un trajet de 10 heures de voiture depuis la Croatie. Une motivation qui n’a pas vraiment payé, puisque le joueur de 32 ans n’a pas vraiment fait son trou dans le Forez avec aucune entrée en jeu en L2…

Direction la Chine pour Pavlovic

🚨 Mateo Pavlovic pourrait quitter le forez.



Le défenseur, qui n'a joué qu'une rencontre avec la réserve, serait en contact avancé avec le Zhejiang PFC 🇨🇳.



Le Rijeka pourrait libérer le joueur de son contrat. Reste à savoir si l'ASSE cassera son prêt. pic.twitter.com/N4crES49Jg — Actu Sainté (@actusainte) March 26, 2023

Autant dire que l’ancien défenseur d’Angers n’est déjà plus en odeur de sainteté chez les Verts. Et c’est donc pour cette raison qu’il est sur le départ. En effet, selon les informations du média Germanijak, Pavlovic négocie actuellement son départ vers la Chine. Il est actuellement en négociations avancées avec le Zhejiang Professional Football Club, club de Chinese Super League. Pour faciliter son transfert, Pavlovic a demandé à son club de Rijeka de le libérer de son contrat. Dans le même temps, Sainté devra aussi valider une fin de prêt précoce. En cas d’accords de toutes les parties, Pavlovic quittera donc l’ASSE par la toute petite porte, comme Joris Gnagnon avant lui. Un échec de plus sur le marché des transferts qui pourrait coûter cher en fin de saison si jamais le club ligérien venait à descendre en National à cause de ces erreurs de casting…