ASSE ‍: Le mercato de tous les records à Saint-Etienne

Par Alexis Rose

Malgré une relégation en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne réalise un gros mercato estival et s’apprête même à battre son record d’achats lors d’un marché des transferts.

La direction de Kilmer Sports, propriétaire de l’ASSE depuis 2024, avait annoncé que la descente en Ligue 2 n’allait rien changer au projet des Verts dans les années à venir. Et cela se confirme durant cet été, où malgré une crise structurelle au sein du football français, l’ASSE a posé beaucoup d’argent sur la table pour renforcer son groupe. En effet, alors que la préparation estivale bat son plein, Saint-Etienne a déjà dépensé 18 millions d’euros sur le marché des transferts. Outre la levée des options d’achat de Maxime Bernauer (1,2 ME au Dinamo Zagreb), de Pierre Ekwah (6 ME à Sunderland) et d’Irvin Cardona (2,5 ME à Augsbourg), la direction du club du Forez vient de sortir deux jolis chèques pour recruter le défenseur central Chico Lamba (6 ME) en provenance d’Arouca et pour faire venir le milieu Mahmoud Jaber (2 ME) depuis le Maccabi Haïfa.

Déjà 18 ME dépensés durant cet été

🎙️ Eirik Horneland sur le recrutement de Chico Lamba :



« Chico fait partie des meilleurs joueurs de sa génération. Il se distingue par sa forte personnalité et un vrai mental de gagnant. Nous avons hâte de commencer à travailler avec lui ! » pic.twitter.com/0phTfFLC0c — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) July 7, 2025

Avec déjà pratiquement la barre des 20 ME de dépenses atteinte avant même le mois d’août, Sainté est bien parti pour battre son mercato record de l’année dernière, durant lequel l’ASSE avait déboursé 23 ME. Jugeant son effectif trop léger après les défaites en amical contre le Servette de Genève (2-3) et le Paris FC (0-3), Eirik Horneland sait qu’il va avoir d’autres renforts dans les semaines à venir. À commencer par Joshua Duffus, qui va officiellement débarquer la semaine prochaine. Attaquant polyvalent, le joueur de 20 ans va arriver libre en provenance de Brighton après le règlement d’un problème administratif. D’autres recrues devraient suivre, surtout si l’ASSE continue de dégraisser son effectif dans le sens des départs.

L’ASSE renouvelle son effectif

🚨🟢Lucas Stassin veut quitter Saint-Étienne! Malgré son attachement aux Verts, le buteur ne veut pas jouer en #Ligue2 en vue de la CDM26. Intéressé par son profil, des clubs allemands et français attendent de vendre avant de pouvoir se positionner sur le Belge. Plus d'infos 🔜… pic.twitter.com/5MgAEdPgF4 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 9, 2025

Pas dans l'obligation de vendre pour équilibrer ses comptes, le club vert s’est déjà séparé de Louis Mouton, Léo Pétrot, Ibrahima Wadji, Yunis Abdelhamid, Anthony Briançon, Ibrahim Sissoko ou Lamine Fomba. Comme l'explique L’Equipe, d’autres éléments importants comme Dylan Batubinsika, Yvann Maçon, Mickaël Nadé ou Benjamin Bouchouari ne seront pas retenus par la direction. Et quid de Zuriko Davitachvili et Lucas Stassin ? Désireux de continuer à jouer au plus haut niveau, et non pas en L2, l’ailier géorgien, désormais estimé à 10 ME, espère trouver rapidement un nouveau challenge. Tout comme l’avant-centre belge, qui s’est fait opérer d’une cheville en juin. Auteur d’une belle première saison avec les Verts, Stassin espère aussi partir, même si l’ASSE attend un chèque d’au moins 18 ME pour la principale valeur marchande de son effectif. En attendant de connaître l’avenir de ses deux meilleurs joueurs, Sainté va continuer de se montrer actif cet été pour réaliser un mercato historique, avec l’objectif de jouer la remontée en Ligue 1 dès la saison prochaine.