ASSE ‍: Le maintien ou Davitashvili quitte les Verts

Par Claude Dautel

Recruté l'été dernier à Bordeaux pour 6 millions d'euros, ce qui avait fait les affaires des Girondins, Zuriko Davitashvili finit la saison de manière très efficace avec l'ASSE. Mais l'attaquant géorgien n'a pas l'intention de jouer en Ligue 2 la saison prochaine.

L'AS Saint-Etienne est sur un fil au classement de Ligue 1 et une défaite ce samedi soir à Reims enverra officiellement les Verts en Ligue 2. L'enjeu est donc énorme pour l'équipe d'Eirik Horneland, laquelle se déplacera au Stade Auguste Delaune sans son buteur vedette, Lucas Stassin. Pour oublier le récent bourreau de l'OL, Saint-Etienne compte sur Zuriko Davitashvili, l'attaquant géorgien de 24 ans, qui est revenu tardivement en forme avec deux buts et sept passes décisives lors des derniers matchs de l'ASSE. Sous pression avec le grand rendez-vous à Reims, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux a encore trois ans de contrat avec l'AS Saint-Etienne, mais les choses sont relativement claires concernant son avenir à court terme dans le Forez, même si Zuriko Davitashvili a éludé la question en conférence de presse.

Zuriko Davitashvili sur le départ de l'AS Saint-Etienne ?

Avant le choc entre deux clubs légendaires du football français, et alors que sa valeur est passée de 6 millions d'euros à 10 millions d'euros selon Transfermarkt, Zuriko Davitashvili aurait lieu son avenir à l'AS Saint-Etienne en Ligue 1 révèle L'Equipe. Du côté des dirigeants de l'ASSE, on souhaite pouvoir compter sur l'attaquant géorgien une année de plus avant de lui donner un bon de sortie, mais après avoir déjà pas mal perdu de temps dans sa carrière lorsqu'il était à Bordeaux, le compatriote de Kvaratskhelia et de Mikautadze souhaite s'installer en Ligue 1 ou dans un championnat majeur, même si forcément essayer de faire remonter les Verts dans l'élite pourrait être un beau challenge. Pour stopper ces incertitudes, l'ASSE n'a qu'une solution, gagner ses deux derniers matchs de la saison de Ligue 1 et arracher son maintien dans l'élite.