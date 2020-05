ASSE : Le lieutenant préféré de Puel recruté au mercato

Dans : ASSE.

Loin de faire l’unanimité avec son caractère dans les clubs où il est passé, Claude Puel a toujours eu ses hommes.

Ce fut le cas à Lille, à Monaco, à Nice ou à Lyon, et l’entraineur français tient à ses relais. Lors de son arrivée à Leicester, il avait ramené le milieu de terrain Nampalys Mendy, connu à Monaco puis à Nice, dans ses bagages. En fin de contrat avec Leicester, le natif de la Seyne-sur-Mer se cherche un nouveau club, et pourrait l’avoir trouvé avec Saint-Etienne.

En effet, le Leicestershire Live annonce que l’ASSE fait partie des points de chute envisagé par le joueur de 27 ans, qui n’a que très peu joué avec les Foxes cette saison. A l’heure où cela pourrait remuer cet été chez les Verts et que Claude Puel entend prendre le contrôle du mercato, cette rumeur a du sens. Mais Mendy possède également plusieurs touches, et il faudra donc faire avec la concurrence de Trabzonspor, Leeds et l’Udinese également.