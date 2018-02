ASSE : Le héros du derby a un rêve fou pour 2018

Dans : ASSE, Ligue 1, Equipe de France.

Buteur décisif lors du derby face à Lyon dimanche après-midi (1-1), Mathieu Debuchy réalise un excellent début d’année 2018 sous les couleurs de l’ASSE.

Sérieux sur le plan défensif et toujours à l’aise sur les phases de jeu offensives, l’ancien latéral droit d’Arsenal s’est totalement relancé dans la course à une place dans le groupe de Didier Deschamps pour le Mondial 2018. Dans une interview accordée au journal L’Equipe, il a d’ailleurs publiquement avoué qu’il s’agissait de son principal objectif de l’année 2018.

« La Coupe du monde ? Je ne vais pas vous mentir : j’ai, dans un coin de ma tête, l’idée de la jouer. C’est fantastique de porter ce maillot bleu. Cela fait un moment maintenant que je ne l’ai plus revêtu. Pour tout vous dire, je ne sais même plus à quand ça remonte. En septembre, à Bordeaux, il me semble » a confié celui qui devra battre la concurrence de Christophe Jallet, Benjamin Pavard voire Bouna Sarr et Léo Dubois pour être la doublure de Djibril Sidibé en Russie dans quelques semaines.