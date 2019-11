ASSE : Le grand Sainté est de retour, il est surpris

Dans : ASSE.

Grâce à sa victoire sur la pelouse de La Beaujoire dimanche (2-3), Saint-Etienne occupe la quatrième place du classement. Une remontée qui en surprend plus d’un…

Il faut dire que depuis la signature de Claude Puel, les Verts ont enchaîné les résultats positifs. Dans un championnat si serré, où les écarts sont relativement faibles entre chaque équipe, cela a propulsé l’ASSE en haut du classement. Une remontée express qui a tout de même beaucoup surpris Robert Herbin, lequel ne pensait visiblement pas cette équipe stéphanoise capable d’enchaîner autant de bons résultats en si peu de temps à la suite du changement d’entraîneur.

« C’est le match le plus abouti de l’ASSE depuis le début de saison (contre Nantes). S’imposer à la Beaujoire, ce n’est jamais facile et ce succès, acquis avec beaucoup de caractère, renforce l’état d’esprit de tous les joueurs. Il y a vraiment quelque chose de positif et de solide qui se dégage pour les prochaines échéances. J’avoue sincèrement que c’est une agréable surprise » a indiqué dans Le Progrès l'ex l’entraîneur de l’ASSE de la grande époque, totalement bluffé par le travail considérable effectué par Claude Puel et par son staff depuis sa prise de fonction. Après la trêve internationale, il faudra néanmoins confirmer avec un calendrier plus délicat puisque Saint-Etienne affrontera Montpellier, La Gantoise, Rennes, Nice ou encore Reims. Des rendez-vous corsés qu’il faudra bien négocier pour continuer à bien figurer en Ligue 1…