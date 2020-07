ASSE : Claude Puel, un incroyable départ en Premier League ?

Dans : ASSE.

Arrivé à l'AS Saint-Etienne à l'automne 2019, Claude Puel serait en contact avec un club de Premier League.

Claude Puel sera sur le banc de l’AS Saint-Etienne vendredi soir à l’occasion de la finale de la Coupe de France entre le PSG et l’ASSE, mais cela pourrait-il le dernier match du technicien français aux commandes des Verts ? Pour le Daily Mail, la réponse est…peut-être. Le quotidien anglais affirme en effet que l’ancien entraîneur de Southampton et Leicester, pour ne parler que de la Premier League, est sur les tablettes de Watford pour la saison prochaine. L’actuel 17e du championnat d’Angleterre, pas encore assuré de son maintien à deux journées de la fin, a viré ce week-end son manager, Nigel Pearson, lequel a eu des « divergences » avec ses dirigeants suite à la défaite contre West Ham.

Et si c’est Hayden Mullins, un ancien joueur membre du staff, qui va assurer l’intérim cette saison, le DM annonce que Claude Puel est en course pour prendre ce poste si Watford se maintient en Premier League. Même si son passage à Leicester n'a pas laissé un grand souvenir, l'actuel entraîneur de l'AS Saint-Etienne a gardé une bonne image en Angleterre et c'est pour cela que du côté de Watford on est prêt à proposer le poste à Claude Puel. Cependant l'ASSE ayant clairement confié les clés du projet à ce dernier, on le voit mal partir dès cet été, même si dans le football il ne faut jurer de rien, les clubs anglais ayant des moyens financiers colossaux par rapport à leurs homologues français.