ASSE : Le comptable des Verts kiffe cette info à 10 ME

Dans : ASSE, Ligue 1.

Sur le terrain, ce n’est pas la folie à Saint-Etienne en ce début de saison. En coulisses en revanche, l’atmosphère est plutôt sereine et les comptes sont dans le vert. Grâce à des gros transferts réalisés cet été comme la vente de Saliba, mais également grâce à des contrats de sponsoring qui rapportent de plus en plus gros, comme le dévoile en ce milieu de semaine le site Sportune. Pour le média, il est évident que la stratégie de l’AS Saint-Etienne, qui allie partenaires historiques et nouveaux investisseurs, porte ses fruits.

Principal partenaire des Verts, Le Coq Sportif permet au club forézien de récupérer la bagatelle de 2 ME par an tandis que Aseio, deuxième sponsor prémium du club, rapporte 1,8 ME sur 3 ans. Au total, la dizaine de sponsors ou fournisseurs officiels permettent à l’AS Saint-Etienne de dégager un peu plus de 10 ME par an de recettes sur le sponsoring. Le plus gros total en Ligue 1 derrière Paris, Monaco, Marseille et Lyon. Voilà une bonne nouvelle qui, à défaut de ravir des supporters qui préféreraient voir l’ASSE gagner, va ravir les comptables du club et le président Roland Romeyer…