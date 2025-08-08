ASSE ‍: Le cauchemar continue, un autre cadre veut partir

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Déterminée à retrouver la Ligue 1 dès la saison prochaine, l’AS Saint-Etienne retient ses meilleurs joueurs. Certains d’entre eux ont émis le souhait de partir cet été. Et la liste des potentiels partants contient désormais le nom du défenseur central Mickaël Nadé.

La situation n’est pas simple pour Eirik Horneland. En pleine préparation du match à Laval comptant pour la 1ère journée de Ligue 2, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne doit composer avec la frustration de plusieurs joueurs. Comme le milieu de terrain Pierre Ekwah, qui ne s’est toujours pas présenté depuis la reprise de l’entraînement après son transfert définitif chez les Verts, les attaquants Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili se voient plutôt évoluer au sein d’une équipe de première division.

Coup de chaud ! 🔥 Mickaël Nadé (26 ans, 2M€), défenseur de l’ASSE, est pisté par Blackburn Rovers (3,5M€ offerts) et l’Hellas Vérone. MLS (Austin, NYCFC, Charlotte) et Nottingham Forest en embuscade. Prêt à quitter Saint-Étienne ?



Retenus par la direction, les éléments cités risquent de pousser pour un départ jusqu’à la fin du mercato. Et leur coéquipier Mickaël Nadé pourrait bien les imiter. Le défenseur central de 26 ans fait l’objet d’une offre de Blackburn à environ 3,5 millions d’euros, révèle le média Africafoot. Le pensionnaire de D2 anglaise est également en contact avec le Stéphanois et leurs discussions seraient avancées. Mickaël Nadé envisage clairement un départ malgré sa prolongation jusqu’en 2028, plus une année supplémentaire en option, signée l’été dernier. On peut comprendre ses envies d’ailleurs compte tenu de ses nombreuses opportunités.

Nadé a des touches un peu partout

Le cadre des Verts, titularisé à 25 reprises en Ligue 1 la saison dernière, intéresse aussi le Hellas Vérone, des franchises de Major League Soccer (Austin FC, New York City FC et Charlotte FC) et d’autres clubs en Turquie, en Russie et en Angleterre comme Nottingham Forest. Il ne serait pas étonnant que Mickaël Nadé ait la tête ailleurs avant la reprise de la compétition samedi. Ce serait encore une mauvaise nouvelle pour le coach Eirik Horneland qui a publiquement demandé à ses joueurs de donner le maximum malgré leurs états d’âme.