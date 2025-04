ASSE ‍: Le bourreau de l’OL présente ses excuses

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

En inscrivant un doublé mais aussi en faisant l’objet d’une grosse erreur d’arbitrage, Lucas Stassin a été l’homme du derby. Le buteur de l’ASSE a tout de même présenté ses excuses après avoir blessé Corentin Tolisso.

Alors que l’AS Saint-Etienne menait 1-0 face à l’Olympique Lyonnais grâce à un but de Lucas Stassin, le buteur belge a frôlé l’expulsion à la 23e minute de jeu. Pour une grossière faute sur Corentin Tolisso, l’attaquant stéphanois a d’abord été exclu par François Letexier, qui a annulé le carton rouge après visionnage des images. Une décision polémique puisque le vice-capitaine de l’OL ne s’en est pas remis et a été contraint de sortir sur blessure. Après la défaite lyonnaise dans le Forez, François Letexier s’est excusé auprès de Corentin Tolisso et de John Textor. Lucas Stassin a également tenu à avoir quelques mots à l’égard du milieu de terrain lyonnais après sa grossière faute.

L'ASSE risque de perdre des points suite à la blessure de l'arbitre https://t.co/X6FVihzwY9 — Foot01.com (@Foot01_com) April 21, 2025

« Sur le carton rouge, je suis un peu étonné, je pensais qu’il allait me mettre le jaune parce que c’est vrai que j’arrive en retard » a d’abord livré sur DAZN le buteur stéphanois avant de poursuivre. « Ce n’était pas un geste pour lui faire mal, il protège bien la balle avec ses chevilles. Ce n’était pas mon intention de le blesser » a-t-il ensuite conclu. Du côté de l’OL, on appréciera sans doute l’hônteté de François Letexier puis de Lucas Stassin, mais il sera difficile de retomber en pression. La preuve, le directeur sportif Matthieu Louis-Jean avait du mal à retrouver son sang froid dans les couloirs de Geoffroy-Guichard, évoquant « une faute d’arbitrage qui est un scandale » et un arbitrage « catastrophique ». Des mots forts qui pourraient d’ailleurs valoir au dirigeant de l’OL d’être rattrapé par la patrouille.