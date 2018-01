ASSE : Larqué a peur d'un scénario catastrophe pour l'ASSE

Dans : ASSE, Ligue 1, LOSC.

L'AS Saint-Etienne a bien débuté l'année 2018 en s'imposant en Coupe de France contre Nîmes, et les Verts sont également passés à la vitesse supérieure dans le mercato avec la signature vendredi de Yann M'Vila. Oui mais voilà, c'est en championnat que l'ASSE est attendue, d'autant plus que le calendrier offre déjà un match à six points aux Verts, ce sera dimanche dans le Chaudron contre le TFC.

Avant le début de cette deuxième partie de saison, le moins que l'on puisse dire est que Jean-Michel Larqué n'affiche pas un optimisme énorme pour l'AS Saint-Etienne. « C’est une saison qui sera pourrie jusqu’au bout. Désormais, l’inquiétude des dirigeants a gagné les joueurs. La dynamique n’est pas pour eux et même le retour de Metz les inquiète. Ce sera très compliqué car les Stéphanois sont vraiment dans le dur. J’ai remarqué qu’à la dernière journée, il y a aura un ASSE - Lille. Il n’est pas interdit de craindre que le maintien puisse se jouer là, face à la nouvelle équipe de Christophe Galtier… », annonce, dans Le Parisien, l’ancien capitaine emblématique de l’AS Saint-Etienne. Jouer le maintien à la 38e journée, les supporters de l'ASSE espèrent éviter cela...