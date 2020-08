ASSE : Lacazette chambre Saliba : « T'es pas à St-Etienne, tu vas gagner des titres »

Dans : ASSE.

Après la victoire d'Arsenal contre Chelsea en finale de la Cup, Alexandre Lacazette était d'humeur badine face à William Saliba présent dans le vestiaire.

Même de l’autre côté de la Manche, la rivalité entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais existe toujours. Désormais définitivement à Arsenal, William Saliba était présent en civil à Wembley, le nouveau défenseur des Gunners étant même dans le vestiaire au moment où ses coéquipiers ont fêté la victoire en finale de la Cup face à Chelsea. D’humeur joyeuse, Alexandre Lacazette, bouteille de Champagne, est venu face à William Saliba pour le chambrer : « Oh Saliba, ce n’est pas à Saint-Etienne ici, tu vas gagner des titres ». Auteur d’un doublé contre les Blues, Pierre-Emerick Aubameyang, aussi hilare que l’ancien lyonnais, est venu défendre les Verts : « Calme-toi avec Sainté, calme-toi ». De quoi faire le bonheur des réseaux sociaux, et des supporters des deux clubs rivaux. En Angleterre, où les derbys sont nombreux, nul doute que l'on comprendra facilement cette petite séquence franco-française.