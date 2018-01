ASSE : La victoire contre Caen, c'est l'effet mercato

Dans : ASSE, Ligue 1.

Jean-Louis Gasset, entraineur de Saint-Etienne, après la victoire 2-1 face à Caen : « C'est un gros ouf de soulagement à défaut d'être rassuré surtout quand je vois les résultats des équipes qui étaient classées derrière. Il valait mieux gagner. Nous n'avons pas paniqué quand nous étions menés 1-0. C'est une satisfaction. Il y a un mois, nous aurions perdu. Il fallait être patient car Caen a joué avec un bloc bas.



Nous avons joué trois fois à Geoffroy-Guichard et nous avons gagné trois fois. C'est à domicile que l'on prend les points quand on est en mission. Le public a été avec nous. Nous n'avons encore rien fait à l'extérieur. Nous n'avons quasiment pas travaillé avec nos nouveaux joueurs. Avec un match par semaine, nous aurons le temps de les faire progresser collectivement et physiquement. Neven Subotic m'a rassuré et a bonifié Loïc Perrin, et nous tenons là une bonne charnière centrale ».