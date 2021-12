ASSE : La vente ou la Ligue 2, alerte générale !

Dans : ASSE.

Par Baptiste Mulatier

L’ASSE, bon dernier de Ligue 1, se retrouve de nouveau au plus mal. Pour Kévin Diaz, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer doivent vendre le club au plus vite.

Le mois de novembre de l’ASSE était encourageant. Les Verts avaient notamment décroché leurs deux premiers succès de la saison. Mais Saint-Etienne a vite replongé, en retombant dans ses travers. L’ASSE vient d’enchaîner cinq nouvelles défaites de suite. Le licenciement de Claude Puel et la nomination provisoire de Julien Sablé n’ont rien changé contre Reims samedi dernier (0-2). L’électrochoc peut seulement venir d’une vente du club selon Kévin Diaz. Le consultant de l’After Foot sur RMC demande à Bernard Caïazzo et Roland Romeyer de trouver au plus vite un repreneur, avant que le club ne coule et qu’il ne vaille plus rien.

« Ce n'est pas au mois de février avec dix points de retard que tu vas vendre »

« On ne comprend plus ce qui se passe à Saint-Étienne. On ne comprend plus, parce qu'il n'y a plus de ressort. Cela fait des semaines que la vente est évoquée. Si les dirigeants aiment vraiment ce club, aiment vraiment ces couleurs, il est temps de le laisser partir. Le club, il faut le vendre maintenant, c'est maintenant qu'il a encore de la valeur. Il reste six à huit mois, tu peux encore redresser le club. Tu es à deux points du premier non relégable. Ce n'est pas au mois de février avec dix points de retard que tu vas vendre, ou alors tu vas le vendre des cacahuètes. Il faut que les présidents fassent le deuil du club, le mettent dans les mains de personnes qui vont avoir des ambitions. Il faut tourner la page à un moment », a lâché Kévin Diaz. Si quatre projets de reprise se bousculent, le sursaut pourrait plutôt venir dans un premier temps de la nomination de Pascal Dupraz au poste d’entraîneur.