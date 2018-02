ASSE : La tête de l'OM sur un plateau, le cadeau rêvé du Peuple Vert

Dans : ASSE, Ligue 1, OM.

Ce vendredi c'est une équipe de Saint-Etienne en plein renouveau qui va recevoir une formation de l'Olympique de Marseille en pleine bourre. Et pour ce match qui se jouera dans un Geoffroy-Guichard comble, l'ASSE espère confirmer son retour en forme et s'offrir le scalp de l'OM. Pour Loïc Perrin, battre Marseille serait un beau cadeau à faire aux supporters des Verts, lesquels n'ont pas été à la fête ces derniers mois.

Présent ce mercredi en conférence de presse, l'emblématique capitaine de l'AS Saint-Etienne est resté prudent, mais il veut quand même y croire. « Dans la position dans laquelle nous étions il y a quelques semaines, rien n'est facile. Ni le mois de janvier ni celui de février avec la réception de l'OM et le déplacement à Lyon. Ce sont des équipes de haut de tableau, mais c’est excitant à jouer. Contre Marseille, il va falloir bien défendre et bien exploiter les transitions. C'est sur qu'il faudra, défensivement, faire un excellent match car en ce moment ils marchent sur l'eau et marquent beaucoup de buts. Des matchs contre l’OM, si ça se passe bien, donnent des victoires marquantes. Ça ferait du bien à tout le Peuple Vert qui a vécu des moments compliqués. J'aimerais en vivre des plus sympas d'ici la fin de saison », a reconnu Loïc Perrin à deux jours de ce grand classique de notre Championnat.