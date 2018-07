ASSE : La première recrue de l'été débarque ce lundi !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, Rennes.

Un temps annoncé très proche du Stade Rennais, Whabi Khazri va finalement poursuivre sa carrière à l’AS Saint-Etienne.

Cela ne fait quasiment plus aucun doute pour Le Progrès, qui affirme ce lundi que l’international tunisien va débarquer ce jour à Saint-Etienne. Sa visite médicale est prévue pour cet après-midi. Ensuite, l’ancien joueur du Stade Rennais et de Sunderland va parapher un contrat de quatre ans avec l’ASSE.

Pour rappel, le milieu offensif de 27 ans faisait l’objet d’un intérêt important du Stade Rennais. Mais grâce à une belle offre de 7ME plus 3ME de bonus, Saint-Etienne a raflé la mise et a eu la préférence du joueur grâce au discours très convaincant de Jean-Louis Gasset. Une première recrue de luxe pour les Verts, qui pourraient rapidement officialiser un second renfort en attaque avec Adam Ounas, dont le prêt sans option d’achat en provenance de Naples sans également ficelé.