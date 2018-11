ASSE : La place du « clown » pour Sainté, l’énorme crainte de Balbir

Dans : ASSE, Ligue 1.

Actuellement 5e de Ligue 1 avec 20 points, l’AS Saint-Etienne est assurément dans la course au top 5. Face à la concurrence de Lyon, Marseille, Montpellier et Lille, les hommes de Jean-Louis Gasset devront néanmoins faire preuve de régularité pour accrocher une place européenne en fin de saison. Et malgré la bonne prestation contre le SCO d’Angers dimanche (4-3) à Geoffroy-Guichard, le journaliste Denis Balbir appelle à la prudence. Surtout, il craint que les Verts terminent 6es, ce qui serait vraiment dommageable selon lui avec un tel effectif.

« Cette saison, les Verts auront du mal à rivaliser face à Paris, Lyon, voire même Lille ou Montpellier. Le haut de tableau est désormais débarrassé d'un client comme l'AS Monaco mais il ne faudrait pas finir à "la place du clown". Avec l'effectif à disposition de Jean-Louis Gasset, finir 6e de Ligue 1 ce serait embêtant. Il ne faut pas ou plus laisser traîner de points en route. Surtout face aux équipes plus modestes comme ce fut le cas d'Angers. Ce week-end, il faudra bien finir la série avec la réception de Reims. Ne serait-ce que pour préparer le derby à Lyon. Je me méfie beaucoup de promu champenois. Déjà, ce n'est pas simple de faire un 6 sur 6 sur la série de deux matchs de Ligue 1 à la maison mais en plus Reims est sur la phase ascendante, seulement à trois points des Verts au classement et actuellement en pleine confiance. Vu le calendrier qui attend Saint-Etienne, battre Reims serait une bonne chose mais restons quand même prudents » a expliqué Denis Balbir sur But Football Club. Pour enchaîner les victoires, les Verts devront toutefois retrouver une certaine stabilité défensive. Car s’ils ont arraché un succès précieux contre Angers, les partenaires de Loïc Perrin ont inquiété à cause de leurs errements défensifs à répétition.