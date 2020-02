ASSE : La Ligue 2, un sujet qui fait presque sourire les Verts

Dans : ASSE.

Tandis que l'AS Saint-Etienne affrontera Epinal ce jeudi en Coupe de France, le classement des Verts en Ligue 1 ne semble pas réellement affoler les joueurs.

Battue le week-end dernier à Montpellier (1-0), l’ASSE occupe une peu glorieuse 15e place en Ligue 1 avec seulement 4 points d’avance sur Nîmes, barragiste et qui est dans une forme éblouissante depuis quelques matches. Autrement dit, certains commencent à sérieusement s’inquiéter pour l’AS Saint-Etienne, qui dimanche prochain se déplacera à Brest. Mais malgré cette situation compliquée, du côté des joueurs de Claude Puel on semble serein, et d’une confiance absolue concernant la capacité des Verts de rapidement revenir dans la première partie du classement.

Avant d’affronter Epinal en quart de finale de la Coupe de France, William Saliba estime que l’ASSE n’a pas réellement grand-chose à craindre en Ligue 1. « On est dans une mauvaise passe, et il faut donc être solidaire. On doit travailler nos erreurs, être attentif. Pour faire en sorte de ne pas prendre de but lors du prochain match. La descente on n'y pense pas. Nous sommes une grande équipe, avec de grands joueurs. On va se relever et rectifier la situation, a promis le défenseur central de l’AS Saint-Etienne, qui a confié ne pas être perturbé par son départ déjà programmé de longue date à Arsenal, qui le prête cette saison au club de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Je suis un joueur de Saint-Etienne, je suis à 300% avec Saint-Etienne, on parlera d'Arsenal la saison prochaine. » Reste à mettre toutes ces belles paroles en application très rapidement, que ce soit à Geoffroy-Guichard ou ailleurs en Ligue 1.