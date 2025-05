ASSE ‍: La L2 non merci, Stassin peut viser un grand d’Europe

Après la relégation en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne aura du mal à conserver ses meilleurs joueurs. Il sera notamment difficile de retenir l’attaquant belge Lucas Stassin déjà convoité sur le marché des transferts.

Critiqué pour sa passivité, Kilmer Sports Ventures devra enfin agir. Le propriétaire de l’AS Saint-Etienne sera contraint de prendre des décisions importantes pour la construction de l’effectif en Ligue 2. Le chantier passera par des recrues, mais aussi et surtout par des départs inévitables. Il sera effectivement difficile de retenir les meilleurs joueurs de l’équipe. On voit mal l’international géorgien Zuriko Davitashvili redescendre au niveau déjà connu avec les Girondins de Bordeaux.

Idem en ce qui concerne son coéquipier Lucas Stassin qui, après une première partie de saison très décevante, a fini par justifier les 10 millions d’euros de son transfert l’été dernier. L’attaquant recruté à Westerlo a terminé la saison avec 12 buts et 5 passes décisives. Des statistiques suffisantes pour attirer l’attention de Benfica. D’après le compte X Glorioso 1904, le vice-champion du Portugal s’intéresse à Lucas Stassin. L’avant-centre de 20 ans pourrait devenir le complice ou le concurrent du Grec Vangelis Pavlidis, auteur de 29 buts cette saison toutes compétitions confondues.

